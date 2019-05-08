Не менее девяти человек пострадали в результате атаки в центре Кабула

ТАСС, 8 мая. По меньшей мере девять человек были госпитализированы в среду в результате атаки в центральной части Кабула. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахида Маяра.

Согласно данным телеканала, в районе Шахр-и-Нав прогремел взрыв, а затем последовала стрельба.

Как отмечает TOLOnews, по словам представителя МВД страны Нусрата Рахими целью атаки являлась международная организация Counterpart International, действующая в Афганистане с 2005 года. Рядом также находится здание Генпрокуратуры. Рахими также добавил, что стрельба в этом районе продолжается.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за атаку, информирует TOLOnews.

В новость были внесены изменения (11:44 мск) - меняется источник, приводятся данные о пострадавших