В Якутске эвакуировали несколько торговых центров из-за сообщений о минировании

ЯКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Несколько торговых центров Якутска получили на электронные адреса сообщения о минировании, сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

"На электронные адреса торговых и развлекательных центров Якутска поступили анонимные сообщения, имеющие идентичный текст о якобы заложенных взрывных устройствах. Письма направлены методом рассылки с одного электронного адреса. В настоящее время проводится проверка поступившей информации и розыск автора сообщений", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, из-за сообщений о минировании эвакуировали персонал и посетителей шести торговых центров Якутска. Информацию об эвакуации ТАСС подтвердили в администрации двух торговых центров.

Звонки о минировании в среду поступили также в торговые центры и учреждения Барнаула, Перми, Тюмени, Екатеринбурга, Хабаровска, Владивостока и других городов.