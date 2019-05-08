Глава турклуба рассказал о подробностях гибели туристов в горах Алтая

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Лавина, под которую попали члены туристической группы в Республике Алтай, сошла в тот момент, когда семь туристов поднимались на перевал. Двое выживших женщин во время схода лавины уже преодолели подъем, сообщил ТАСС руководитель секции горного туризма Новосибирского государственного университета Владимир Юдин.

"Шли они по маршруту. На подъеме на перевал сошла лавина огромная. Вот эти две женщины, которые уцелели, они уже на перевале были, на гребне. Поэтому они остались. Остальные в это время только поднимались по склону. <...> Лавина огромная, перепад 700 метров примерно, вся масса долетела до долины", - сказал Юдин, добавив, что после уцелевшие женщины спустились на другую сторону, где и встретили группу, у которой был спутниковый телефон.

Юдин добавил, что называть туристов, попавших под лавину, погибшими - преждевременно. Он отметил, что с очень низкой вероятностью "лавина могла их выбросить из своей массы". "Если там все погребены, тогда все поисковые работы на лето будут откладываться, потому что сейчас там, во-первых, опасно, во-вторых, все равно ничего не найдешь. А если кого-то вынесло, они [спасатели] их и подберут", - сказал он.

Туристическая группа из девяти человек 6 мая попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. В результате семь человек погибли, двоим удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. Члены тургруппы входили в секцию горного туризма НГУ. Ранее представители Новосибирского государственного университета сообщали ТАСС, что секция находится при университете, но напрямую с ним не связана. Студентов в данной группе не было.