Авиабомбу времен ВОВ обнаружили в Ленобласти при строительстве дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили местные жители при строительстве дома в садоводстве Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

"Поступила информация о том, что на территории одного из участков садоводства находится предмет, похожий на крупный снаряд времен войны. Его длина - около 1,5 м. Опасный предмет находился на небольшой глубине, он был обнаружен при производстве земляных работ для подготовки фундамента дома", - сказали в управлении.

Прибывшие на место специалисты-взрывотехники установили, что это неразорвавшаяся авиационная фугасная бомба среднего калибра ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны, в состоянии коррозии, без стабилизатора (хвостовой части). Вес снаряда составляет 250 кг.

"В годы войны такие бомбы применялась авиацией для поражения боевой техники и фортификационных укреплений", - добавили в пресс-службе.

В связи с тем, что автотранспорт ОМОНа не позволяет перевозить боеприпасы таких больших размеров, снаряд был оставлен под охраной полиции для передачи военным саперам и последующего уничтожения на специализированном полигоне.