Федеральный судья найден мертвым в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 8 мая. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства смерти федерального судьи в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"8 мая 2019 года утром в гараже Прибайкальского районного суда было обнаружено тело федерального судьи, который, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства смерти мужчины", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили ТАСС, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). "В ходе осмотра места происшествия изъята видеозапись, на которой видно, как 7 мая в вечернее время судья один вышел из здания суда, после чего направился к служебному гаражу и зашел внутрь помещения, где остался. Никого из посторонних лиц в это время камеры видеонаблюдения на территории суда не зафиксировали", - сообщили в следственном управлении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователей отдела по расследованию особо важных дел, руководителя и следователей отдела криминалистики, а также судебно-медицинского эксперта.