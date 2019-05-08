В Северной Осетии пропали два ребенка

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 мая. /ТАСС/. Полиция, спасатели и добровольцы в Северной Осетии разыскивают пропавших в среду утром двух детей 2004 года рождения. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сотрудники МЧС России принимают участие в поисках двух подростков (мальчик и девочка 2004 года рождения) из станицы Змейской. За помощью в поисках пропавших детей обратились родители около 04:30 мск. На базе АМС станицы создан оперативный штаб по поиску детей. К поискам подростков подключились более 40 сотрудников МЧС", - говорится в сообщении.

Спасатели проводят поиск вдоль прибрежной части Терека на участке от Эльхотовского моста до границы с Кабардино-Балкарией. Сотрудники МВД и добровольцы обследуют заброшенные фермы и дома, а также лесной массив.