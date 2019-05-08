В Самаре загорелись два катера и дебаркадер

САМАРА, 8 мая. /ТАСС/. Два катера и дебаркадер (место для посадки на пароходной пристани) горят в Самаре. Площадь пожара составляет 500 кв. м. Об этом говорится в релизе, распространенном в среду ГУ МЧС по Самарской области.

"Горят два катера и дебаркадер на площади 500 кв. м. Объявлен повышенный ранг вызова №2. В результате пожара пострадали два человека (мужчины 1989 и 1964 годов рождения). Они направлены в Самарскую городскую клиническую больницу им. В. И. Пирогова. На месте пожара, возможно, находятся еще два человека", - говорится в сообщении.

Пожар тушат 90 человек и 28 единиц спецтехники.