{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Самаре загорелись два катера и дебаркадер

Площадь пожара составляет 500 кв. м
' Маргарита Сухова/YouTube'

САМАРА, 8 мая. /ТАСС/. Два катера и дебаркадер (место для посадки на пароходной пристани) горят в Самаре. Площадь пожара составляет 500 кв. м. Об этом говорится в релизе, распространенном в среду ГУ МЧС по Самарской области.

"Горят два катера и дебаркадер на площади 500 кв. м. Объявлен повышенный ранг вызова №2. В результате пожара пострадали два человека (мужчины 1989 и 1964 годов рождения). Они направлены в Самарскую городскую клиническую больницу им. В. И. Пирогова. На месте пожара, возможно, находятся еще два человека", - говорится в сообщении.

Пожар тушат 90 человек и 28 единиц спецтехники.

Теги
РоссияСамарская область
Открытое горение на дебаркадере в Самаре ликвидировано
В результате ЧП пострадали два человека
Читать полностью