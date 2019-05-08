Правкомиссия по расследованию ЧП с SSJ-100 призвала ориентироваться на официальные данные

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая, призывает ориентироваться только на официальную информацию. Об этом сообщил российским информагентствам председатель комиссии министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Хронология катастрофы с SSJ-100 и действий спасателей в Шереметьево

18 минут на тушение. Хронология катастрофы с SSJ-100 и действий спасателей в Шереметьево

По его словам, "появляющиеся в прессе и соцсетях сообщения о самой катастрофе и ходе расследования ее причин могут содержать неточную, сфальсифицированную или вырванную из контекста информацию". Достоверные данные будут предоставляться в официальном порядке.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.