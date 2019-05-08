СК возбудил дела по факту взрыва на кладбище и обстрела гражданской машины в Донбассе

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам взрыва на кладбище в Донецке, где пострадала женщина, и обстрела гражданской машины, в результате которого ранен мужчина. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сказала она.

По данным СК, не позднее 3 мая военнослужащие Вооруженных сил Украины, находясь на территории Новодевичьего кладбища в Пролетарском районе Донецка, установили в качестве мины боеприпас. В этот же день женщина убирала одну из могил и задела взрывное устройство, которое сдетонировало, в результате чего она получила множественные ранения. 5 мая года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины обстреляли из стрелкового оружия гражданский автомобиль в районе поселка городского типа Еленовка Донецкой народной республики. В результате был ранен мужчина 1983 г.р.

Петренко подчеркнула, что украинская сторона продолжает игнорировать минские соглашения. "При этом методы украинских силовиков становятся все более изощренными и циничными. Мирные граждане, не участвующие в военном конфликте, подвергаются опасности в тех местах и условиях, где этого быть не должно", - подчеркнула она.