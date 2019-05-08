Найдены тела трех из семи погибших в горах Алтая

ТАСС, 8 мая. Тела троих из семи туристов, погибших в горах Алтая под лавиной, найдены. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве республики.

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин подтвердил обнаружение спасателями тел троих из семи туристов, погибших на Южно-Чуйском хребте.

"Спасатели нашли тела троих погибших туристов. <…> Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета", - написал Хорохордин на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что туристическая группа из девяти человек 6 мая попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. В результате семь человек погибли, двоим девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду, спасатели вылетели на место и ведут поиски на месте лавины.