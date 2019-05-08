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В Новой Москве мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья

Пострадавших доставили в больницу

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Мужчина расстрелял двух людей в результате конфликта в Новой Москве, они госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Утром в среду в деревне Кокошкино, расположенной на территории Троицкого и Новомосковского округа, между тремя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе него один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонентов из охотничьего ружья. Они госпитализированы с ранениями", - сказала в пресс-службе.

Стрелявший задержан и доставлен в отделение полиции. Проводится доследственная проверка.

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