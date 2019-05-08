Суд в Рязани отказал в УДО фигуранту дела об убийстве Политковской

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московский районный суд Рязани отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова, осужденного за причастность к убийству журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Суд не счел возможным отпустить Павлюченкова досрочно", - сообщила пресс-секретарь суда Виктория Шаблова. Павлюченков направлял ходатайство об УДО в феврале.

В декабре 2012 года Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы. В июне 2014 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал виновными в убийстве журналистки еще пятерых человек, они были приговорены к срокам лишения свободы от 12 лет до пожизненного заключения.

Политковская была убита в Москве 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на Лесной улице. Как установил суд, в июле 2006 года уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев получил заказ на убийство журналистки и создал для этого преступную группу. В нее он привлек начальника отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы подполковника Дмитрия Павлюченкова, братьев Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых и освободившегося из мест лишения свободы в сентябре 2006 года бывшего сотрудника РУБОП ГУВД Москвы Сергея Хаджикурбанова.

Согласно материалам суда, Павлюченков поручил своим подчиненным наблюдать за журналисткой, чтобы выяснить маршруты и время ее ежедневных передвижений по городу. Полученная Павлюченковым информация и орудие убийства были переданы непосредственному исполнителю Рустаму Махмудову и его пособникам.