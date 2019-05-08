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Расследование драки с участием Кокорина и Мамаева
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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными по делу о драках

Суд указал на наличие "хулиганских побуждений" в действиях футболистов
Александр Кокорин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы выносит обвинительный приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о драках в центре столицы.

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"Суд установил, что Мамаев, Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и Протасовицкий совершили умышленное причинение вреда здоровью", - огласила судья.

"Подсудимый [Александр] Кокорин нанес удар деревянным стулом потерпевшему Паку из хулиганских побуждений", - огласила судья. "Удары лежащему Соловчуку наносил и Мамаев, удары также нанес и Кокорин", - добавил он. Таким образом, суд установил, что Кокорин и Мамаев признаны виновными по статьям о хулиганстве и побоях.

Чтение приговора продолжается.

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РоссияРасследование драки с участием Кокорина и Мамаева
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