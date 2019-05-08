Бывший полпред губернатора Ставрополья получил 3,5 года колонии за мошенничество

СТАВРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Ессентукский городской суд приговорил бывшего представителя губернатора Ставрополья Сергея Батынюка к трем годам шести месяцам лишения свободы за мошенничество на общую сумму 12 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Краевым судом экс-чиновник был взят под стражу в январе 2018 года по подозрению в совершении преступления экономического характера. "Он признан винновым в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд приговорил Батынюка к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточняется в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Судом установлено, что с июля по декабрь 2015 года Батынюк получал деньги от руководителя коммерческой организации. Чиновник обещал передать деньги правоохранителям, чтобы предприниматель избежал ответственности за неуплату налога. В общей сложности Батынюк получил 12,1 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

По решению суда Батынюк на три года лишен права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, а также приговорен к ограничению свободы сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Батынюк с июля 2012 года по апрель 2015 года возглавлял Невинномысск в Ставропольском крае. В 2015 году он стал представителем губернатора края на территории Кавказских Минеральных Вод, курировал города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Предгорный муниципальный район. В обязанности чиновника входил контроль за выполнением поручений губернатора, мониторинг исполнения законов, прием жалоб и вопросов от населения. В декабре 2017 года Батынюк покинул пост в связи с выходом на пенсию.