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Дело в отношении Кокорина и Мамаева
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Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам наказания

Александра Кокорина суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 8 мая. Пресненский суд Москвы в среду приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, а Павла Мамаева - к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. 

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Других участников драки: Кирилла Кокорина - к 1,6 года, Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам колонии.

Суд не нашел в действиях футболистов предварительного сговора и исключил квалифицирующий признак из обвинения.

"Квалификация следственных органов, связанная с действиями, предусмотренными по ч. 2 ст. 213 УК РФ, является излишней", - огласила решение судья Елена Абрамова.

Кокорин и Мамаев останутся под стражей до момента вступления приговора в силу, отметила она. 
 

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РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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