Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева чиновник Минпромторга удовлетворен приговором

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, удовлетворен приговором суда. Об этом ТАСС сообщила его представитель Наталья Шатихина.

"Мы удовлетворены приговором. Считаем, что он достаточно справедлив как с юридической, так и с моральной точки зрения. С самого начала мы говорили о том, что кара и строгое наказание не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда. Поскольку к моменту вступления в силу приговора подсудимые с учетом срока в СИЗО фактически отбудут большую часть наказания, после вступления приговора в силу у них появляется право на УДО, поэтому наказание излишне строгим не является", - сказала Шатихина.

Пресненский суд Москвы в среду вынес обвинительный приговор фигурантам дела о драке в центре Москвы - Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Суд приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, Мамаева - к году и пяти месяцам, Кирилла Кокорина - к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.