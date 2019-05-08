{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Кокорина и Мамаева
Обновлено 

Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева чиновник Минпромторга удовлетворен приговором

Представитель Дениса Пака Наталья Шатихина назвала решение суда справедливым "как с юридической, так и с моральной" точек зрения, но при этом не слишком строгим
' ТАСС/Ruptly/Пресс-служба Пресненского районного суда'

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, удовлетворен приговором суда. Об этом ТАСС сообщила его представитель Наталья Шатихина.

"Мы удовлетворены приговором. Считаем, что он достаточно справедлив как с юридической, так и с моральной точки зрения. С самого начала мы говорили о том, что кара и строгое наказание не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда. Поскольку к моменту вступления в силу приговора подсудимые с учетом срока в СИЗО фактически отбудут большую часть наказания, после вступления приговора в силу у них появляется право на УДО, поэтому наказание излишне строгим не является", - сказала Шатихина.

Пресненский суд Москвы в среду вынес обвинительный приговор фигурантам дела о драке в центре Москвы - Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Суд приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, Мамаева - к году и пяти месяцам, Кирилла Кокорина - к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.

Теги
РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту "Домодедово"
На место направлены все оперативные службы
Читать полностью