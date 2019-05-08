Бывшего сити-менеджера Саратова отпустили под домашний арест

САРАТОВ, 8 мая. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения для бывшего сити-менеджера Саратова Алексея Прокопенко, обвиняемого в мошенничестве. Он отпущен под домашний арест, сообщили в среду ТАСС в Октябрьском суде города.

"Суд изменил меру пресечения Прокопенко на домашний арест", - сказал собеседник агентства, уточнив, что под домашним арестом Прокопенко пробудет до 12 июля.

Экс-чиновник подозревается в мошенничестве, он является фигурантом уголовного дела о хищении коммунальных платежей, собранных у граждан. В 2014 году Прокопенко был объявлен в розыск, позже суд заочно арестовал его. В марте этого года Прокопенко сам явился к следователям и был заключен под стражу.

Алексей Прокопенко был сити-менеджером Саратова в 2010-2013 годах. Он ушел в отставку после того, как был обвинен в неисполнении судебных постановлений о выдаче квартир детям-сиротам. Тогда суд назначил ему в качестве наказания штраф в размере 200 тыс. рублей с запретом занимать государственные должности.