Суд арестовал обвиняемого в поджоге дома в Башкирии на два месяца

УФА, 8 мая. /ТАСС/. Суд в Башкирии по ходатайству следствия на два месяца арестовал обвиняемого в поджоге дома в городе Давлеканово мужчину, по вине которого погибли двое детей и их мать. Об этом в среду говорится в распространенном пресс-службой СК РФ сообщении.

"Следственными органами СК РФ по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 29-летнему жителю города Давлеканово за убийство двух и более лиц, в том числе двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, общеопасным способом (п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии ТАСС уточнили, что обвиняемый арестован на два месяца. Он признал вину в совершенном преступлении частично, пояснив, что не знал о людях в доме. По версии следствия, мужчина поджог дом из чувства ревности после того, как женщина не открыла ему дверь. При пожаре скончались 30-летняя женщина и двое детей: мальчик 2009 года рождения и девочка 2013 года рождения.