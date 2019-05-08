Участницу Pussy Riot Никульшину задержали для проверки информации о порче госимущества

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в центре Москвы участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, она доставлена в ОВД "Тверской". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Никульшина была задержана в квартире своих друзей на Петровке, куда она пришла в гости. Вместе с ней задержаны еще четверо человек. В настоящий момент они все находятся в ОВД "Тверской", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание Никульшиной произошло в рамках проверки информации о порче государственного имущества.