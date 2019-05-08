Страховщики "Аэрофлота" начали выплаты пострадавшим в катастрофе SSJ-100

"Для работы с родственниками и приема документов 6-8 мая был развернут штаб в терминале B аэропорта Шереметьево. Дальнейшая работа с пострадавшими будет организована в Мурманске по адресу: ул. Ленина, 75, подъезд 1, этаж 2, комната 21 (здание правительства Мурманской области), а также в главном офисе "АльфаСтрахование" в Москве по адресу: ул. Шаболовка, 31, стр. Б.", - говорится в сообщении. С 9 по 12 мая в Мурманске прием документов будет работать с 10 до 18 ч. по предварительной записи по телелефону: + 7 985 513 11 28. Время работы в Москве 9 мая - с 10 до 16 ч., 10-12 мая работа будет проходить по предварительной записи по телефону: +7 981 833 28 26.

Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайтах компаний.

Согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, страховая выплата при гибели пассажира составляет 2,025 млн рублей, при причинении вреда здоровью - до 2 млн рублей (в зависимости от тяжести полученных травм). Общая сумма выплат пострадавшим и родственникам погибших может достичь 100 млн рублей, оценивал ранее Всероссийский союз страховщиков. Гражданская ответственность компаний группы "Аэрофлот" перед пассажирами была застрахована в "Согазе" и "АльфаСтраховании", там же был застрахован и сам самолет.