Суд в Киеве назначил адвокату Вышинского более $7 тыс. залога в рамках уголовного дела

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева назначил 192,1 тыс. гривен (около $7 тыс.) залога адвокату Андрею Доманскому, представляющему интересы главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, в рамках открытого ранее против него уголовного дела. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду сам адвокат.

"Суд назначил мне залог в размере 192,1 тыс. гривен с возложением обязательств по запрету смены места жительства, общения с коллегами и моими клиентами в рамках данного дела, а также являться по первому требованию следователя", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что связывает это уголовное дело в первую очередь с защитой интересов Кирилла Вышинского. "Это попытка помешать мне представлять его интересы в суде, так как теперь я должен являться по первому требованию к следователю", - добавил он.

По решению суда Киева, адвокат должен внести залог в течение пяти дней, иначе это будет основанием для его задержания. Доманский намерен обжаловать решение суда 10 мая.

Генеральная прокуратура Украины 5 апреля предъявила обвинение Доманскому, вручив соответствующий документ. Тогда адвокат пояснил ТАСС, что теперь уже "находится в официальном статусе подозреваемого", уточнив, что в деле речь идет о нарушениях при приватизации земельного участка.

После вручения обвинения прокуроры направили в суд ходатайство о применении в отношении адвоката меры пресечения в виде залога. В январе прокуратура проводила обыски у Андрея Доманского по данному делу.