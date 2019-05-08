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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту "Домодедово"

На место направлены все оперативные службы
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© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду.

"В службу "112" от неизвестного поступил анонимный звонок с сообщением о минировании столичного аэропорта "Домодедово", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на место направлены все оперативные службы. Территория аэропорта будет проверяться кинологами с собаками, добавил источник в правоохранительных органах.

"При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", - сообщили в пресс-службе Домодедово.

В новость внесены изменения (19:01 мск) - приводится комментарий аэропорта 

 

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Россия
Анонимное сообщение об угрозе взрыва в Домодедово оказалась ложным
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