СМИ: автобус с оркестром полиции врезался в стоянку такси в Мексике

МЕХИКО, 8 мая. /ТАСС/. Автобус, перевозивший 40 музыкантов оркестра региональной полиции, в среду врезался в стоянку такси в муниципалитете Техупилько в штате Мехико. В автокатастрофе погибли два человека, еще 11 получили травмы, сообщил телеканал Televisa.

На месте ДТП работали несколько бригад скорой помощи и спасателей. Для эвакуации тяжело пострадавших власти задействовали два вертолета. По данным Televisa, среди погибших и раненых нет гражданских лиц, только сотрудники Министерства общественной безопасности штата Мехико.

Компетентные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Согласно одной из версий, к трагедии привел отказ тормозной системы автобуса.