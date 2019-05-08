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СМИ: автобус с оркестром полиции врезался в стоянку такси в Мексике

Погибли два человека

МЕХИКО, 8 мая. /ТАСС/. Автобус, перевозивший 40 музыкантов оркестра региональной полиции, в среду врезался в стоянку такси в муниципалитете Техупилько в штате Мехико. В автокатастрофе погибли два человека, еще 11 получили травмы, сообщил телеканал Televisa.

На месте ДТП работали несколько бригад скорой помощи и спасателей. Для эвакуации тяжело пострадавших власти задействовали два вертолета. По данным Televisa, среди погибших и раненых нет гражданских лиц, только сотрудники Министерства общественной безопасности штата Мехико.

Компетентные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Согласно одной из версий, к трагедии привел отказ тормозной системы автобуса.

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