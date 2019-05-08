Заксобрание Иркутской области настаивает на введении режима ЧС в регионе из-за пожаров

ИРКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Сложная обстановка с лесными пожарами в Иркутской области требует введения режима чрезвычайной ситуации во всем регионе, заявил ТАСС председатель законодательного собрания Сергей Сокол.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в отдельных муниципалитетах - Иркутском и Баяндаевском районах.

"Глава Уриковского муниципального образования позвонил мне и сказал, что огонь подходит к населенным пунктам. Мы выехали на место и видим, что от деревни Московщина до пожара осталось менее километра, ситуацию обостряет сильный ветер. Мы будем настаивать, чтобы правительство Иркутской области ввело режим чрезвычайной ситуации во всем регионе, потому что угроза населенным пунктам существует не только в Иркутском районе", - сказал Сокол.

Он также попросил руководителя ГУ МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова обеспечить ранцевыми огнетушителями добровольцев, которые приехали из Иркутска в Московщину на борьбу с огнем. Им не хватает 50 ранцев, ведомство предоставит необходимое оснащение.

О необходимости введения режима чрезвычайной ситуации также заявила прокуратура Иркутской области. Как сообщается на сайте ведомства, соответствующее предложение направлено заместителю губернатора - председателю правительства региона Руслану Болотову.

Деревня Московщина находится в 28 км от Иркутска, в ней проживает около 900 человек. Как сообщал ТАСС, по данным на вечер среды, в Иркутской области природные пожары действуют на площади 18 тыс. га. В среду из двух поселков Иркутского района - Тихоновой Пади и Бухуна - эвакуировали жителей из-за угрозы распространения огня. Дымом от пожаров заволокло Иркутск и пригород. Прокуратура начала проверки на предмет исполнения органами власти законодательства об охране лесов и защите граждан от чрезвычайных ситуаций.

В новость были внесены изменения (21:59 мск) - добавлена информация от прокуратуры.