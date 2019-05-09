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СМИ: в результате пожара на судне в Азербайджане пострадали 14 человек

Пострадавших эвакуировали на берег

БАКУ, 9 мая. /ТАСС/. 14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море. Об этом сообщило в четверг бакинское информационное агентство Trend со ссылкой на компанию Saipem, арендующую судно.

"8 мая примерно в 18:30 по местному времени (17:30 мск) на трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" произошел пожар. Во время пожара 14 человек получили ожоги различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным компании, пострадавшие эвакуированы на берег. Пожар на судне потушен.

В ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" сообщили, что пожар произошел на технологическом оборудовании в трубоукладочной зоне судна. По данным пресс-службы пароходства, пострадавших среди членов экипажа судна нет. Там подтвердили, что судно взято в аренду компанией Saipem.

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