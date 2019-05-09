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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Суд Токио одобрил переезд находящегося под домашним арестом Карлоса Гона в другой дом

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi будет переведен из квартиры в районе Сибуя в отдельный дом, расположенный в районе Минато

ТОКИО, 9 мая. /ТАСС/. Окружной суд Токио удовлетворил просьбу защиты бывшего главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, находящегося под домашним арестом, о его переезде в другое место жительства в центре Токио. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что Гон будет переведен из квартиры в районе Сибуя в его отдельный дом, расположенный в центральном районе Минато.

В то же время супруга Карлоса Гона, которой постановлением суда запрещено проживать вместе с ним и даже видеться, в интервью деловой газете Nikkei заявила, что не имеет никакого отношения к финансовым делам мужа и просит разрешить ей совместное проживание с Гоном.

"Постановление суда, который решил разделить нас в момент, когда мой муж нуждается во мне больше всего, когда мы нужны друг другу, просто уничтожило меня", - подчеркнула Кэрол Гон, которая в настоящее время находится в Нью-Йорке.

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ЯпонияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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