Площадь лесного пожара на заповедной территории у Байкала резко увеличилась

ИРКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в Прибайкальcком национальном парке в Иркутской области увеличилась с 7 га до 1,1 тыс. га. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управляющего нацпарком предприятия "Заповедное Прибайкалье".

Днем в среду сообщалось, что пожар действует на 7 га.

"Площадь действующего в Прибайкальском лесничестве лесного пожара выросла с 7 га до 1 тыс. 100 га. В тушении задействованы 67 человек и 16 единиц техники", - сообщили в пресс-службе.

Ранее отмечалось, что тушение осложняется сложным рельефом и порывистым ветром скоростью до 20 метров в секунду. В связи со сложной пожарной обстановкой и неблагоприятными метеоусловиями приостановлена выдача разрешений на посещение пяти лесничеств на территории нацпарка до стабилизации ситуации.

Площадь Прибайкальского национального парка составляет 417,3 тыс. га, он простирается на 470 км вдоль побережья Байкала.