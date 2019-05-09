Пожарные ликвидировали открытое горение леса, угрожавшее курганскому селу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Пожарные подразделения смогли справиться с открытым горением леса, которое угрожало жителям села Иковка Кетовского района Курганской области. Об этом сообщил в четверг на своей официальной странице "Вконтакте" глава района Владимир Архипов.

"Эта ночь была очень напряженной. Утренний облет Иковки показал, что открытого пламени не видно, но очень сильное задымление. Есть небольшие очаги, ситуация будет зависеть от погоды. К нам должна прийти дополнительная поддержка с воздуха. Сейчас на месте уже работают самолеты Ил-76 и ВЕ-200 помимо основных сил и средств. Угрозы населенным пунктам нет. Надеюсь, погода нас не подведет", - написал Архипов.

По данным МЧС, природный пожар в Кетовском районе действует в радиусе 8 км. Село Иковка покинули более 1,7 тыс. человек, всего в селе проживает более 4,5 тыс. человек.

"На защите населенного пункта сосредоточена группировка сил и средств в количестве 366 человек и 85 единиц техники, работает авиация МЧС России: самолет ИЛ-76 и БЕ-200 ЧС, привлечен пожарный поезд и опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

В Курганской области с майских праздников действуют природные пожары. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона объявлен режим ЧС.