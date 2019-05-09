В Приамурье потушили все природные пожары

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая. /ТАСС/. Все пожары в лесах и полях Амурской области потушены, новых природных пожаров в четверг в регионе не зарегистрировано, говорится в распространенном пресс-службой регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности сообщении.

"На территории Амурской области на сегодняшний день природных пожаров не зарегистрировано. Все семь вчерашних возгораний потушены. Система мониторинга также не обнаружила ни одной термоточки", - говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что режим ЧС отменен в лесах четырех районов области (Мазановском, Свободненском, Магдагачинском и Зейском), где ранее его ввели из-за сложной обстановки с лесными пожарами.

Особый противопожарный режим объявлен на всей территории Амурской области. С начала весны в регионе зарегистрировано 211 природных пожаров, которые охватили территорию площадью 58 тыс. га.

Приамурье - один из наиболее уязвимых по этому показателю регионов: 27 млн га площади приходится на леса со средним и высоким классом пожарной опасности. В нынешнем году весенний сезон лесных пожаров начался раньше обычного из-за малоснежной зимы, первые возгорания были зафиксированы 27 марта.