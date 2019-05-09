{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель туристов в горах Алтая
Обновлено 

Спасатели нашли тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае

Уточняется, что его еще не доставили на опознание
Описание
© Александр Тырышкин/ТАСС

ТАСС, 9 мая. Спасатели обнаружили тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной в горах Алтая. Об этом ТАСС сообщили в четверг в СУ СК по Республике Алтай.

На эту тему

"Обнаружено тело четвертого погибшего туриста. Оно еще не доставлено в Горно-Алтайск на опознание", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя СК, в регион прибывают родственники туристов, они размещаются в гостиницах. По всем вопросам организован прием сотрудниками местного управления СК. Три тела туристов, найденные ранее, опознаны, добавил он.

На Южно-Чуйском хребте 6 мая под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семеро погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. Спасатели ведут поиски на месте схода лавины, тела двух мужчин и одной женщины были обнаружены 8 мая и доставлены вертолетом в Горно-Алтайск на опознание и для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Теги
РоссияАлтайГибель туристов в горах Алтая
Источник: четыре человека погибли в грузовике, упавшем в реку на Сахалине
В правоохранительных структурах уточнили, что мужчины, предположительно, находились в нетрезвом состоянии
Читать полностью