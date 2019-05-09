Вице-премьер Борисов: у правкомиссии пока нет претензий к исправности самолета SSJ-100

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Правительственная комиссия пока не имеет претензий к самолетам Sukhoi Superjet 100, один из которых потерпел авиакатастрофу 5 мая в аэропорту Шереметьево, сообщил в четверг журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Пока к нему [самолету SSJ-100] претензий нет, - сказал он. - К техническим параметрам, к исправности самолета претензий по результатам работы комиссии пока нет. Работа не завершена, рано делать выводы, давайте подождем".

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в московский аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще 10 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.