В Пермском крае дочери ветерана вернули украденные из дома медали

ТАСС, 9 мая. Сотрудники полиции Пермского края вернули дочери ветерана Великой Отечественной войны медали, которые ранее были украдены у семьи. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В дежурную часть обратилась женщина, пояснившая, что из ее квартиры похищены 12 медалей, в том числе "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". Стражи порядка установили, что к совершению преступления причастен 56-летний сосед потерпевшей. Полицейские похищенное имущество изъяли и вернули владельцу", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данным полиции, награды принадлежали отцу женщины - ветерану МВД, прошедшему всю войну.

В отношении злоумышленника возбужденно дело по ст. 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность").