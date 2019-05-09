{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пермском крае дочери ветерана вернули украденные из дома медали

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 9 мая. Сотрудники полиции Пермского края вернули дочери ветерана Великой Отечественной войны медали, которые ранее были украдены у семьи. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В дежурную часть обратилась женщина, пояснившая, что из ее квартиры похищены 12 медалей, в том числе "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". Стражи порядка установили, что к совершению преступления причастен 56-летний сосед потерпевшей. Полицейские похищенное имущество изъяли и вернули владельцу", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данным полиции, награды принадлежали отцу женщины - ветерану МВД, прошедшему всю войну.

В отношении злоумышленника возбужденно дело по ст. 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность").

Теги
РоссияПермский край
Расследование ЧП с SSJ-100
Вице-премьер Борисов: у правкомиссии пока нет претензий к исправности самолета SSJ-100
По его словам, работа еще не завершена, и пока рано делать выводы
Читать полностью