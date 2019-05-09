Процедура забора проб ДНК у родных погибших в катастрофе в Шереметьево почти завершена

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Эксперты для генетической процедуры опознания взяли пробы ДНК у родственников 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Опознание проводится в бюро судебно-медицинской экспертизы в Москве. "Накануне были взяты пробы ДНК у родственников 10 погибших. Всего же пробы сдали родственники 40 жертв этой катастрофы", - сказал собеседник агентства, добавив, что опознание практически всех погибших можно провести только по генетической экспертизе. "Она может занять до месяца. По мере завершения экспертиз тела будут выдаваться родственникам", - сообщили в медицинских службах.

Ранее источник сообщил, что в ходе экспертизы будут установлены и точные причины гибели людей. "Предположительно, большинство погибло от отравления токсическими продуктами горения. Практически все эти пассажиры находились в хвостовой части самолета. Шансы на спасение, судя по тому, как развивался пожар, у них были минимальные", - пояснили в медицинских службах.