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Два человека погибли в ДТП в Башкирии

Еще пятеро пострадали

ТАСС, 9 мая. Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии в четверг, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

"В Дюртюлинском районе около полудня столкнулись ВАЗ-2107 и Lada Priora. В результате аварии водитель ВАЗ-2107 и его 21-летний пассажир скончались на месте, еще один 17-летний парень госпитализирован. С травмами доставлены в больницу 23-летний водитель и три пассажирки Lada", - говорится в сообщении пресс-службы.

По одной из версий, виновником ДТП стал водитель ВАЗ-2107, который при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с Lada Priora.

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