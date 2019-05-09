В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на судне в Каспийском море

БАКУ, 9 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в четверг уголовное дело по факту взрыва и пожара на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, в результате инцидента пострадали 14 человек. Об этом говорится в совместном сообщении МЧС и Генпрокуратуры республики.

"В Управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 162.1 ("Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека") УК Азербайджана", - говорится в сообщении. Расследованием займется следственная группа, в которую входят опытные сотрудники МЧС и прокуратуры.

"В настоящее время с участием экспертов и специалистов Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, МЧС, ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" ведутся следственно-оперативные мероприятия по изучению причин и других деталей случившегося", - отмечается в информации. По данным правоохранительных органов, возгорание, сопровождавшееся взрывом, произошло во время ремонтных работ для устранения неполадок в технологическом оборудовании.

Пожар на судне "Исрафил Гусейнов", арендуемом компанией Saipem, произошел в среду вечером. В результате 14 человек получили ожоги различной степени тяжести. Как сообщили в Минздраве, состояние троих пострадавших оценивается как критическое. В ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" сообщили, что членов экипажа судна среди пострадавших нет.