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Режим ЧС ввели в ауле в Карачаево-Черкесии, где подтопило более 40 домовладений

Подтопление вызвано сходом селей после обильных дождей

ЧЕРКЕССК, 9 мая. /ТАСС/. Ливень, прошедший в ауле Эльбурган Карачаево-Черкесии, привел к подтоплению 40 домовладений, введен режим ЧС, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканского управления по ГО и ЧС.

"Проведено заседание комиссии по ЧС Эльбурганского поселкового совета, принято решение о введении режима ЧС муниципального характера" - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что затоплены четыре улицы аула, уровень воды достигал метра. Подтопление вызвано сходом селей после обильных дождей и сильных порывов ветра до 20 м/с.

В пресс-службе управления отметили, что с утра в ауле работала межведомственная комиссия с главой района и начальником управления ГО ЧС по КЧР. Сейчас комиссии по определению материального ущерба и оперативная группа управления проводят обход дворов.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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