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В Подмосковье ищут пьяного водителя, устроившего ДТП на угнанном внедорожнике

Введен план "Перехват"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Водитель на внедорожнике попал в автоаварию в Одинцовском районе Подмосковья, после чего скрылся. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, для его поиска введен план "Перехват".

"Водитель внедорожника столкнулся с препятствием в деревне Асаково под Одинцово и скрылся на машине с места ДТП. Введен план "Перехват", - сообщили в полиции.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что виновник ДТП угнал машину. "Он двигается на Toyota Land Cruiser. Ранее правонарушитель угнал эту машину, будучи в нетрезвом виде", - сказал собеседник агентства.

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