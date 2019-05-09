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Борьба с природными пожарами в России

В тушении лесного пожара на заповедной территории у Байкала задействуют авиатехнику

Площадь возгорания увеличилась до 1,1 тыс. га

ИРКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 с водосбрасывающими устройствами будет применен для тушения крупного пожара в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.

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"В тушении пожара в Прибайкальском национальном парке будет задействован вертолет Ми-8 с водосбрасывающими устройствами. Его будут применять в зависимости от обстановки с ветром", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в среду площадь пожара в национальном парке составляла 7 га, тушение осложнял сильный ветер. К утру четверга площадь достигла 1,1 тыс. га.

По данным на утро четверга, природные пожары в Иркутской области действуют на площади 17 тыс. 152 га. В четырех районах введен режим чрезвычайной ситуации. Угрозы населенным пунктам на данный момент нет.

Теги
РоссияИркутская областьБорьба с природными пожарами в России
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