В Днепропетровской области Украины открыли четыре дела за нарушения закона в День Победы

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Полиция Днепропетровской области открыла четыре уголовных дела в отношении жителей региона за использование красных флагов и другие нарушения украинского законодательства в ходе празднования Дня Победы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба полиции.

"По состоянию на 15:00 в полиции открыто четыре уголовных дела, связанных с событиями во время массовых мероприятий", - отмечено в сообщении. Уточняется, что одно дело заведено в связи с тем, что "в городе Кривой Рог у 45-летнего мужчины был изъят плакат с запрещенной символикой", второе дело открыто, так как "в поселке городского типа Крынички в частном секторе 60-летний местный житель на заборе вывесил красный флаг с изображением серпа, молота и пятиконечной звезды". В полиции уточнили, что эти "предметы с запрещенной символикой изъяты".

Еще два дела были заведены по статье о хулиганстве после того, как в Днепре (бывший Днепропетровск) во время движения колонны участников торжественных мероприятий по случаю 9 мая в людей неизвестные бросили красную краску, а в Криворожском районе закидали камнями два автобуса.

Кроме этого, в ряде районов Днепропетровской области были составлены протоколы об административных нарушениях за использование гражданами георгиевской ленточки. "В целом все массовые мероприятия на территории Днепропетровской области прошли мирно", - подвели итог в полиции.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Согласно ему, за изготовление, распространение и публичное использование коммунистической символики наступает уголовная ответственность. В июне 2017 года в стране вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент. За нарушение предусмотрен штраф до 2550 гривен ($96), за повторное нарушение закона в течение года власти могут оштрафовать до 5100 гривен ($192) или наложить административный арест на 15 суток. Это не относится к ветеранам войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.