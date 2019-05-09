На Украине избили журналистов во время съемки репортажа о дне рождения начальника таможни

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Неизвестные избили съемочную группу телеканала "Аверс" в Волынской области (Украина), которые пытались снять сюжет о праздновании дня рождения начальника таможни пункта пропуска "Ягодин" Александра Оникийчука. Об этом сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Это Мария Петручик. Молодая журналистка. Работает на волынском телеканале "Аверс". И она, и ее коллеги стали жертвами нападения, когда поинтересовались ресторанным досугом таможенников. Повреждена телекамера, вырваны удостоверения и телефоны, перемотанный палец, избитые оператор и водитель", - написал он в Facebook.

По данным телеканала, съемочная группа прибыла к ресторану "Лемарк" в селе Свитязь Волынской области, где проходило празднование, но к ним была применена физическая сила. "Мы намеревались пообщаться с должностными лицами, но на нас напали агрессивно настроенные мужчины, которые, как известно, являются таможенниками", - сообщил телеканал.

Полиция открыла уголовные дела за препятствование журналистской деятельности, грабеж и избиение.

"Ягодин" - пункт пропуска (автомобильный и железнодорожный) через государственную границу Украины с Польшей. По данным НСЖУ, за минувший год на Украине было зафиксировано 78 случаев нападения на журналистов. Как сообщили в МВД Украины, с начала года в стране было возбуждено 63 уголовных дела в связи с преступлениями, связанными с препятствованием профессиональной деятельности журналистов.