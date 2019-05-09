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СМИ: в Колумбии в результате взрыва на шахте пострадали 19 человек

Пока неизвестно, что могло стать причиной взрыва
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© AP Photo/Fernando Vergara, архив

БОГОТА, 9 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек пострадали в результате взрыва, который произошел на золотодобывающей шахте на северо-западе Колумбии. Об этом в четверг сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в четверг в муниципалитете Ремедиос (департамент Антьокия). На рассвете в региональное пожарное отделение поступил вызов с золотодобывающей шахты "Провиденсия", принадлежащей компании "Гран Коломбия Голд", с сообщением о взрыве. Прибывшие на место происшествия пожарные и медики обнаружили по меньшей мере 19 человек с травмами различной степени тяжести. Все они были направлены в ближайшие больницы.

Власти региона начали расследование инцидента. Пока неизвестно, что могло стать причиной взрыва на шахте.

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