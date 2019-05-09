В Ингушетии машина скорой помощи столкнулась с легковушкой

МАГАС, 9 мая. /ТАСС/. Машина скорой помощи столкнулась в четверг в городе Сунжа (Ингушетия) с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

"В Сунже произошло столкновение кареты скорой помощи с автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП пострадали четыре человека, все они доставлены в Сунженскую центральную районную больницу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, их жизни ничего не угрожает", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС заместитель главврача Сунженской районной больницы Лейла Махлоева, медики отпустили домой троих пострадавших после тщательного обследования. "Наши врачи осмотрели пострадавших, трое из них уже отпущены домой, лечение они будут проходить амбулаторно, по месту жительства. Четвертый пострадавший был нами госпитализирован - у него сломаны два ребра", - сказала Махлоева.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались четыре человека и одна единица техники.

В новость были внесены изменения (19:07 мск) - добавлена информация о состоянии пострадавших.