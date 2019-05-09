Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон

ПАРИЖ, 9 мая. /ТАСС/. Акула напала на 33-летнего мужчину, который занимался серфингом в запретной зоне возле острова Реюньон в Индийском океане. Как сообщил в четверг информационный портал Imaz Press Runion, в результате нападения серфер лишился ноги и скончался.

По данным местных СМИ, инцидент произошел у побережья города Сен-Ле (запад острова) во второй половине дня. Через несколько минут после нападения акулы спасателям удалось вытащить серфера на берег, однако к этому моменту он уже был мертв.

За несколько часов до ЧП власти французского острова призвали туристов и местных жителей быть осторожными при занятиях водными видами спорта "из-за риска нападения акул в это время года".

С 2011 года это уже 24-е нападение акулы возле Реюньона и 11 смертельный случай.