В Москве пять человек госпитализированы из-за падения деревьев

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Пять человек попали в больницы в Москве после падения деревьев, которые повалил сильный ветер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"В период усиления порывов ветра, о котором москвичей заранее предупреждали городские службы, в скорую помощь обратились и были госпитализированы пять человек. Они уже обследованы, имеют различные не тяжелые травмы, им оказывается необходимая помощь", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Хрипуна.

В сообщении уточняется, что двое из травмированных в настоящее время уже выписываются.

Ранее Гидрометцентр в столице объявил желтый уровень погодной опасности, а порывы ветра достигли 17 м/с.