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Умер Сергей Доренко

По данным источника в медицинских кругах, журналисту стало плохо с сердцем, когда он ехал на мотоцикле
Сергей Доренко Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Сергей Доренко
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в результате падения с мотоцикла. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции.

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Со своей стороны главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале со ссылкой на ГИБДД рассказал, что авария произошла в 18:20 мск в районе дома на улице Земляной вал. Доренко потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста.

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщил в свою очередь источник в медицинских кругах.

Доренко работал ведущим Первого канала, потом на радио "Эхо Москвы" и в других СМИ. В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".

В новость внесены изменения (20:52 мск) - меняется источник информации

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РоссияВенедиктов, Алексей Алексеевич
Источник: Доренко умер за рулем мотоцикла от остановки сердца
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