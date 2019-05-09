Умер Сергей Доренко

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в результате падения с мотоцикла. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции.

Со своей стороны главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале со ссылкой на ГИБДД рассказал, что авария произошла в 18:20 мск в районе дома на улице Земляной вал. Доренко потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста.

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщил в свою очередь источник в медицинских кругах.

Доренко работал ведущим Первого канала, потом на радио "Эхо Москвы" и в других СМИ. В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".

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