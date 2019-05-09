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Источник: Доренко умер за рулем мотоцикла от остановки сердца

На месте работают правоохранительные органы, отметил собеседник агентства
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© Андрей Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Журналист Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла в центре Москвы от остановки сердца. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских службах.

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"Сергей Доренко скончался за рулем мотоцикла. По предварительной информации, у него остановилось сердце, когда он сидел за рулем мотоцикла", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте работают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что происшествие произошело в районе Николоямской улицы вечером 9 мая.

Доренко работал ведущим Первого канала, потом на радио "Эхо Москвы" и в других СМИ. В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".

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