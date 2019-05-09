В одной из мечетей Лондона произошла стрельба

ТАСС, 10 мая. Полиция Лондона прибыла в мечеть в районе Илфорд, в которой был произведен выстрел из огнестрельного оружия. Об этом она сообщила в пятницу на странице в Twitter.

"Сотрудники [полиции] находятся на месте, где был произведен выстрел на [улице] Хай-роуд в "Семи королях". Никто не пострадал. Значительное присутствие полиции сохранится в течение ночи", - говорится в публикации.

Газета Daily Mirror отмечает, что мечеть "Семи королей" (Seven Kings Mosque), в которой собрались верующие для молитвы, в связи с инцидентом была закрыта.

Позже в полиции сообщили, что выстрел в мечети был произведен с использованием холостых патронов, инцидент не связан с терроризмом.

"На этом раннем этапе мы считаем, что был применен пистолет с холостыми патронами. Ранений или [какого-либо] ущерба нанесено не было. Инцидент рассматривается как несвязанный с терроризмом", - указано в сообщении.

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