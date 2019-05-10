СМИ: в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу на юго-востоке острова Кюсю. Было объявлено об угрозе цунами, но предупреждение быстро сняли, сообщает телеканал NHK.

Сведений о жертвах, разрушениях, сбоях в работе коммунальных или транспортных систем не поступало.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км в районе префектуры Миядзаки на юго-востоке острова Кюсю.

Атомные станции на острове Кюсю не пострадали в результате произошедшего там землетрясения. Об этом, как передает NHK, сообщило руководство действующей на острове энергетической компании Kyushu Electric Power.

По его данным, сбоев в работе АЭС или утечек радиоактивных веществ не зафиксировано.

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