В США суд отложил дату вынесения приговора россиянке, осужденной за похищение своих детей

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Федеральный окружной судья американского города Уичито (штат Канзас) отложил до 6 июня вынесение окончательного приговора для россиянки Богданы Осиповой, признанной судом присяжных виновной в похищении собственных детей и вывозе их за пределы США, а также в вымогательстве международного масштаба. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

По информации агентства, адвокаты россиянки "запросили отсрочку, чтобы представить суду смягчающие доказательства, которые намерены получить от граждан, проживающих в России". Судья отложил принятие решения по делу Осиповой до следующего месяца. Предполагается, что приговор с вынесением наказания в виде тюремного заключения и денежного штрафа будет оглашен 6 июня. Ранее вынесение приговора было запланировано на 20 мая.

Свобода в обмен на детей

На брифинге 11 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает Вашингтон прекратить правовой произвол в отношении Богданы Осиповой. По словам Захаровой, в отношении Осиповой применяется "откровенный, низкий шантаж", россиянку хотят приговорить к 43 годам тюремного заключения.

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что американские власти заявили Осиповой о готовности ее отпустить, "если ее детей, живущих в Калининграде на попечении родственников, привезут в США". По оценке Захаровой, "в обмен на свободу" Осиповой "у нее хотят отобрать детей". При этом дипломат подчеркнула, что права детей "также явным образом нарушены, так как они уже сейчас лишены матери, а американский отец никакой финансовой помощи им не предоставляет".

В настоящее время пользователи социальных сетей продолжают сбор подписей под петицией в поддержку россиянки и с просьбой не допустить превращения жертвы домашнего насилия в обвиняемую. Петицию подписали более 16 тыс. человек.

40 лет за просьбу об алиментах

У 38-летней Богданы Осиповой (Мобли), имеющей два гражданства - РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с бывшим военнослужащим ВВС США Браеном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что, будучи беременной и после начала бракоразводного процесса, в 2014 году она вывезла с территории США в Россию их старшую дочь без согласования с супругом. Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего пара развелась. Суд США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, отцу назначена выплата алиментов.

Осипова была задержана агентами ФБР в городе Уичито (штат Канзас) 28 сентября 2017 года, куда она приехала, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня женщину задержали сотрудники ФБР в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе слушаний в суде Уичито Богдана Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешения на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают с опекуном, родной тетей Богданы Осиповой.

Суд присяжных города Уичито 6 марта этого года признал Осипову виновной в вывозе детей за пределы США, а также по двум пунктам статьи "вымогательство международного масштаба, связанного с похищением людей". В качестве доказательства последнего обвинения суд приводит, в частности, переписку между бывшими супругами по связи Skype, где Богдана эмоционально просит экс-супруга оплатить школу для ребенка или прислать алименты. После переписки, несмотря на нежелание финансово помогать экс-супруге с детьми, Браен Мобли продолжал общаться с ними по интернету, свидетельствуют близкие Осиповой. Возможное наказание за похищение собственных детей, согласно американскому законодательству, составляет три года, тогда как два пункта по статье вымогательство может привести к еще 40 годам заключения.