Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

ТАСС, 10 мая. Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу. Как сообщил ТАСС представитель областной прокуратуры, в связи с обрушением проводится проверка, пострадавших нет.

"По поручению прокуратуры области организована проверка по факту обрушения автомобильного моста в Свободненском районе. По последней информации, транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено, пострадавших нет. Будет проведена проверка и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - сообщил представитель надзорного ведомства.

Село Чембары стоит на левом берегу реки Большая Пера. Населенный пункт располагается в 31 км от районного центра - города Свободного.